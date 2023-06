Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Liste der Siege wird länger und länger. Bereits sieben Mal in Folge gewannen die Adler Mannheim in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Freitag (19.30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Bietigheim könnte der achte Erfolg hinzukommen. Damit das gelingt, muss das Team von Pavel Gross hart arbeiten. Ein Stürmer, der das besonders gerne macht, ist Jason Bast.

Vor einigen Jahren noch war er als Spielmacher und Torjäger, und in den vorderen Sturmreihen der DEL-Klubs aus Bremerhaven