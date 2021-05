Die Adler Mannheim haben ein Eishockey-Sturmtalent aus der Zweiten Liga verpflichtet. Vom DEL2-Klub Tölzer Löwen kommt der 20-jährige Luca Tosto und erhält einen Zweijahresvertrag. Zudem wird er mit einer Förderlizenz für die Heilbronner Falken ausgestattet, Kooperationspartner der Adler in der DEL2. Dort könnte er Spielpraxis sammeln. Tosto wurde in der DEL2-Hauptrunde zum Förderlizenzspieler des Jahres gewählt. „Seine Entwicklung, gerade in der vergangenen Saison, ist bemerkenswert“, sagt Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Ex-Adler Seider Vizemeister in Schweden

Ex-Adler Moritz Seider hat derweil die schwedische Meisterschaft verpasst. Die Leihgabe von NHL-Klub Detroit Red Wings unterlag mit Rögle BK in der Finalserie den Växjö Lakers 1:4 nach Siegen. Seider (20) nahm in seinem Team eine Führungsrolle ein, kam auf 33 Scorerpunkte und wurde in der Svenska Hockeyligan (SHL) sogar zum Rookie (Neuling) des Jahres gewählt.