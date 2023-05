Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rhein-Neckar Löwen waren ganz nah dran am großen Coup. Am Ende hieß es beim Meister und Klub-Weltmeister SC Magdeburg am Mittwochabend vor 6449 Zuschauern 32:32 (18:16).

Am Ende musste Albin Lagergren getröstet werden. Albin Lagergren, der beste Spieler der Löwen. Und das kam so: Die Löwen führten 32:31, waren in Ballbesitz. Es waren nur noch ein