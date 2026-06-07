Fußball Kurz vor WM-Start: Algerien verlängert mit Trainer Petkovic

Vladimir Petkovic
Vladimir Petkovic verlängerte seinen Vertrag als algerischer Nationaltrainer. (Archivbild)

Die Qualifikation für die WM-Endrunde hat in Algerien Euphorie ausgelöst. Auswahltrainer Vladimir Petkovic wird dafür mit einem längerfristigen Vertrag belohnt.

Algier (dpa) - Vladimir Petkovic bleibt bis mindestens Juli 2028 Trainer des WM-Teilnehmers Algerien. Das gab der algerische Fußballverband (FAF) bekannt. Der 62-jährige Schweizer hatte im Februar 2024 die Nachfolge von Djamel Belmadi als Cheftrainer der Fennecs angetreten. Er schaffte mit dem Team nach zwölf Jahren wieder den Sprung zu einer Weltmeisterschaft, die am Donnerstag in den USA, Kanada und Mexiko beginnt.

In Gruppe J spielt Algerien gegen Titelverteidiger Argentinien, Jordanien und Österreich. Beim Afrika-Cup zu Jahresbeginn war Petkovic' Team im Viertelfinale an Nigeria gescheitert.

Vor seinem Engagement bei den Nord-Afrikanern hatte der in Bosnien geborene Petkovic unter anderen Girondins Bordeaux, die Schweizer Nationalmannschaft, Young Boys Bern und Lazio Rom betreut.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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