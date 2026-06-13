Fußball Diebstahl bei Englands Team - Trainingsausrüstung gestohlen?

Thomas Tuchel
Thomas Tuchel und das englische Team erlebten eine böse Überraschung.

Aufregung beim englischen Team um Coach Thomas Tuchel. Fahrzeuge mit Trainingsausrüstung wurden in Kansas City aufgebrochen.

Kansas City (dpa) - Die englische Fußball-Nationalmannschaft mit Nationalcoach Thomas Tuchel ist offenbar vor ihrer Ankunft im WM-Trainingsquartier in Kansas City bestohlen worden. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wurde in Fahrzeugen eingebrochen, die Trainingsausrüstung für die «Three Lions» transportieren. Der englische Verband FA prüfe derzeit, was genau entwendet wurde.

Das englische Team trifft am Samstag im WM-Quartier in Kansas City ein. Die Ausrüstung sollte dort bereits vorab bereitstehen. Das englische Team startet erst am Mittwoch gegen Kroatien (22.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) in die WM.

«Wir untersuchen einen möglichen Diebstahl von Ausrüstung aus einem Mannschaftsfahrzeug, das heute Abend in Kansas City ankam, wobei Gegenstände fehlten. Die Ermittlungen dauern an», wurde ein Polizeisprecher bei der BBC zitiert. Im Zusammenhang mit dem Vorfall sollen zwei Personen festgenommen worden sein.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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