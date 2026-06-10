Fußball Bundeskanzler Merz erwartet klaren WM-Auftaktsieg

Bundeskanzler Friedrich Merz
Der Bundeskanzler ist im WM-Fieber

Bundeskanzler Merz drückt der deutschen Mannschaft zum WM-Auftakt vor dem Fernseher die Daumen. Seine Erwartungen an das Spiel gegen Curaçao sind klar.

Berlin (dpa) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verfolgt den deutschen WM-Start am Sonntag aus der Heimat. Gegen den WM-Neuling Curaçao erwartet Merz nach eigener Aussage einen «klaren Sieg» in Houston. «Der Bundeskanzler wird den WM-Auftakt der deutschen Mannschaft selbstverständlich verfolgen – wie Millionen Fußballfans im Land mit einer gehörigen Portion Leidenschaft», zitierte die Funke Mediengruppe eine Regierungssprecherin.

Während Merz den Beginn der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am TV-verfolgt, plant Sport-Staatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) aktuell den Besuch des zweiten deutschen Vorrundenspiels gegen die Elfenbeinküste in Toronto am 20. Juni.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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