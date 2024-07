Der hügelige Landstrich verspricht dichte Wälder und über 200 Seen. Auf Radtouren laden Schlösser, Güter und Gasthäuser zur Einkehr. Von Dörte Nohrden

Prinzen und Pracht

Am Großen Plöner See thront anmutig das leuchtend weiße Plöner Schloss. Hinter seinen Mauern verbirgt sich eine 400-jährige Geschichte. Einst Sommerresidenz des dänischen Königs Christian VIII., wurde es 1864 unter Kaiser Wilhelm II. zur Kadettenanstalt. Nach dem Zweiten Weltkrieg diente es Jahrzehnte als staatliches Internat, während es heute – nach aufwendiger Restaurierung – auch die Ausbildungsräume der Fielmann Akademie beherbergt. Auf Führungen können Besucher einen Blick in prunkvolle Gemächer, den Rittersaal, die historische Kapelle sowie auf kunstvolle Wandmalereien werfen.

Gerahmt von einem Wassergraben erhebt sich am Ufer des Großen Eutiner Sees eine Backsteinschönheit: das Eutiner Schloss. Einst bischöflicher Verwaltungssitz, dann mittelalterliche Burg, vollführte der schwedische Hofbaumeister Rudolph Matthias Dallin Anfang des 18. Jahrhunderts Umbauten hin zu einer repräsentativ-barocken fürstbischöflichen Schlossresidenz. Ringsherum entstand ein prächtiger – nun englischer – Landschaftsgarten, durch den Besucher bis heute flanieren können. Um 1800 zog das Schloss als Sommerresidenz Dichter, Maler und Intellektuelle an, was Eutin den Beinamen „Weimar des Nordens“ einbrachte. Das Schloss ist samt Beletage und Dynastie-Geschichte auf Führungen erlebbar.

Die Eutiner Bräutigamseiche besitzt seit knapp 100 Jahren einen Briefkasten für Partnergesuche. Foto: Dörte Nohrden

Wasser satt