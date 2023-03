Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jan Frodeno ist Deutschlands erfolgreichster Triathlet. Nach dem Seuchenjahr 2022 greift er nun zum Abschluss seiner Karriere noch mal an. Ein Gespräch über den Umzug mit der Familie nach Andorra, den Bruch mit der Dachorganisation, den Mythos Hawaii – und über seine neuen Essgewohnheiten.

Herr Frodeno, Sie leben inzwischen in Andorra statt in Girona. Wie kam es dazu?

Das hat vielfältige Gründe. In den vergangenen Jahren wuchs bei mir eine gewisse Unzufriedenheit