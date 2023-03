Dänemark

Aktiv auf den Färöer

Die Färöerinseln im Nordatlantik gelten als eines der attraktivsten Reiseziele Skandinaviens, das man bei einer geführten Wanderreise des Veranstalters „Reisen mit Sinnen“ kennenlernen kann. Teilnehmer erwarten wilde und mystische Landschaften. Die Reise dauert 10 Tage und kostet ab 4990 Euro mit Flug.

www.reisenmitsinnen.de/europa/faeroer

Finnland

Biennale in Helsinki

Die Biennale in Venedig ist berühmt. Kaum bekannt ist, dass auch die finnische Hauptstadt Helsinki jedes Jahr eine Biennale ausrichtet. 2023 findet dieses internationale Kunstereignis, das zeitgenössische Schöpfungen in Form von Ausstellungen, Filmvorführungen und inspirierenden Vorträgen bietet, vom 12. Juni bis 17. September statt. https://helsinkibiennaali.fi/en.

Afrika

Verrückt nach Zug

Fans von Zugreisen haben Anfang Mai Gelegenheit, mit dem legendären „African Explorer“, also dem Original-Sonderzug aus der ARD-Fernsehserie „Verrückt nach Zug“, die vielleicht schönste Schienen-Safari ihres Lebens zu unternehmen. Einige Höhepunkte der Reise sind Wildbeobachtungsfahrten, unter anderem im Krüger-Nationalpark, ein Besuch im Elefanten-Paradies im Hwange-Nationalpark sowie ein Abstecher zu den berühmten Victoria Falls, die zu den größten Wasserfällen der Erde zählen. www.lernidee.de/bahnreisen.

Mittelmeer

Neue Gay-Cruise

Am 13. Mai sticht die „Vasco da Gama“ zum zweiten Mal zu einem einwöchigen Gay-only-Törn in See (ab 1099 Euro). Abfahrt der sogenannten Spartacus-Cruise ist in Marseille. Gäste mit dem Wunsch nach einem geringen CO 2 -Ausstoß können als Anreisemöglichkeit also die Bahn nutzen. Die „Vasco da Gama“ wird Rom, Florenz sowie Elba und Korsika anlaufen. www.spartacus.cruises.

Deutschland

Nachhaltig auf Usedom

Usedom Tourismus ist mit dem anerkannten Nachhaltigkeitszertifikat Green Globe ausgezeichnet worden. „Es gilt stärker denn je, touristische Ziele mit ökologischen Interessen in Einklang zu bringen“, so Geschäftsführer Michael Steuer.

www.usedom.de.

Pfalz

Zur Mandelblüte

Zur Mandelblüte an der Weinstraße haben die Pfälzer für Besucher einige attraktive Arrangements aufgelegt.

www.mandelbluete-pfalz.de/

buchen-reisen/arrangements.