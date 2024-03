Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie groß ist die Entfremdung zwischen den Kommunen und der Landespolitik in Mainz? Sind Kommunalpolitiker deshalb nicht handlungsfähig, weil die Rahmenbedingungen alles erdrosseln? Ein Besuch an der Basis in Rheinzabern.

Willi Hellmanns E-Mail-Verteiler sind berüchtigt. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion in Rheinzabern im Kreis Germersheim schafft Transparenz, wo andere diskret vorgehen. Er beschwert sich, schreibt