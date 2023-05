Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sturm der Entrüstung in Cannes: Iris Knobloch, eine Deutsche, leitet das renommierte französische Filmfestival! Eine Deutsche, die kaum einer kennt und Hollywood nahesteht.