Karate, Kung Fu oder doch lieber Kickboxen? Wie Einsteiger den passenden Kampfsport finden und warum am Stereotyp vom aggressiven Kampfsportler wenig dran ist.

Wenn Sie an Kampfkunst denken, wer kommt Ihnen in den Sinn? Bruce Lee vielleicht? Überraschend wäre das nicht: Seine Filme lösten in den 1970er Jahren nicht nur in den USA, sondern auch in Europa