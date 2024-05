Kröv (dpa) - Die Polizei hat nach Hinweisen auf möglicherweise verbotene Musik eine private Feier im Moselort Kröv (Landkreis Bernkastel-Wittlich) beendet. Es habe zudem Hinweise darauf gegeben, dass bei der Feier am Samstagabend verfassungsfeindliche Parolen gerufen worden seien, teilte die Polizei am Abend mit. Die Beamten seien zuvor wegen Lärm zu dem Fest im Ortsteil Kövenig gerufen worden. Sie beendeten die Feier und stellten die Identität der Anwesenden fest. Der Einsatz und die Ermittlungen dauerten am Abend an. Um welche Art von Musik und Parolen es sich gehandelt haben könnte, war zunächst unklar.

Mitteilung der Polizei