Sieben Schafe zwingen einen Zug zum Fahren im Schritttempo: Die Tiere verirren sich zunächst auf die Gleise, kommen aber unbeschadet davon.

Rockenhausen (dpa/lrs) - Eine Herde Schafe hat sich im Donnersbergkreis auf Bahngleise verirrt und einen Zug ausgebremst. Letztlich kamen die ausgerissenen Tiere bei ihrem ungeplanten Ausflug unbeschadet davon, wie die Bundespolizei mitteilte. Ein Zug musste am frühen Morgen auf der Bahnstrecke zwischen Rockenhausen und Alsenz im Schritttempo hinter den sieben Schafen herfahren. Als die Beamten eintrafen, grasten die Tiere bereits wieder abseits der Gleise.

Über die Ohrmarken konnte der Besitzer festgestellt werden. An der entsprechenden Weide befreite die Polizei ein Schaf, was sich in einem Zaun verfangen hatte. Alle Tiere wurden somit unbeschadet an den Besitzer übergeben, heißt es.