Vieles kann man heute schon bei Städten online erledigen. Dadurch entfallen Behördengänge. In Trier kommt nun ein neuer Online-Dienst dazu: der digitale Bauantrag.

Trier (dpa/lrs) - Als landesweit erste Stadt in Rheinland-Pfalz schaltet Trier an diesem Dienstag (12.00 Uhr) ein Antragsportal für den digitalen Bauantrag frei. Im sogenannten vereinfachten Verfahren könnten Planungsbüros und Architekten künftig online ihre Anträge stellen: Die komplette Bearbeitung in der Verwaltung laufe dann digital, teilte die Stadt Trier mit. Zur Liveschaltung des Portals soll ein erster Antrag eines externen Planungsbüros bei der städtischen Bauaufsicht online gestellt werden.

Nach Angaben der rheinland-pfälzischen Landesregierung wird damit ein weiteres wichtiges Vorhaben umgesetzt, um zentrale Bürgerdienste zu digitalisieren. Bei dem digitalen Bauantrag sei neben der Stadt Trier auch der Kreis Cochem-Zell Pilotkommune, der aber später an den Start gehe, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums.