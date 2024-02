Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bundesparteitag der Freien Wähler beschloss am Samstag in Bitburg mit großer Mehrheit den Antrag auf ein Kooperationsverbot mit der AfD. Eingebracht hatte ihn der rheinland-pfälzische Landeschef Stephan Wefelscheid. Ausgerechnet seine Parlamentskollegen votierten dagegen. Darüber sprach Karin Dauscher mit ihm am Rand des Parteitags.

Herr Wefelscheid, Ihr Antrag auf ein Kooperationsverbot mit der AfD ist bei 445 stimmberechtigten Mitgliedern mit 20 Gegenstimmen und 16 Enthaltungen angenommen worden. Zufrieden?

Ich