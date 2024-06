Er hat es wieder getan. Apache 207 hat bei seiner Tour 2024 Halt in Mannheim gemacht – und das gleich für drei Konzerte . Allesamt ausverkauft. Am Freitag hat er in einem fulminanten Finale die Halle noch mal beben und seine eigenen Erinnerungen lebendig werden lassen.

Das Ende der Arena-Tour 2024 des derzeit wohl erfolgreichsten Künstlers Deutschlands beginnt mit einem Knall, mit Feuer. Tausenden tobenden Fans. Apache 207, der mit bürgerlichen Namen Volkan