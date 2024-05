Ein 36-Jähriger wird in Speyer in der Nacht auf Mittwoch von einer Gruppe flüchtiger Bekannter mit Metallstangen und Fäusten zusammengeschlagen. Er wird schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Speyer (lrs) - Eine Gruppe aus sieben bis acht Menschen soll in der Nacht auf Mittwoch in Speyer einen 36-Jährigen schwer zusammengeschlagen haben. Sie verletzten den Mann mit Metallstangen und Faustschlägen so schwer, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach ihrer Tat sei die Gruppe vom Tatort geflohen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Täter und das Opfer flüchtig miteinander bekannt. Weitere Hintergründe zum Auslöser und Ablauf des Vorfalls sind den Angaben nach derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Polizeimeldung