Starke Rauchentwicklung nach Lagerhallenbrand: Eine Landstraße wurde zeitweise gesperrt, Löschwasser musste über längere Strecken herangeführt werden.

Gundersheim (dpa/lrs) - Ein Brand in einer Lagerhalle in Gundersheim ( Landkreis Alzey-Worms) hat zu einem größeren Löscheinsatz geführt. Die Feuerwehr sei am Nachmittag zu dem Feuer in einer Halle eines Entsorgungsunternehmens gerufen worden, teilten Feuerwehr und Polizei am Abend mit. Rund 50 Feuerwehrleute waren demnach im Einsatz, die Einsatzstelle in dem Gewerbegebiet sei großräumig abgesperrt worden. Am späten Abend liefen einem Feuerwehrsprecher zufolge noch Nachlöscharbeiten.

Weil die Wasserversorgung vor Ort eingeschränkt war, musste Löschwasser den Angaben nach über eine längere Strecke herangeführt werden. Nach aktuellem Stand gab es keine Verletzten.

Anwohner wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu meiden. Eine angrenzende Landstraße wurde wegen der starken Rauchentwicklung der Mitteilung zufolge zeitweise gesperrt. Zu Brandursache und Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.