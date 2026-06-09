Fedor Rose übernimmt die Verantwortung für die Digitalisierung in Rheinland-Pfalz. Das ist kein Neuland für den SPD-Politiker.

Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische Finanz-Staatssekretär Fedor Rose wird erneut Beauftragter der Landesregierung für Informationstechnik und Digitalisierung. Das teilte das Finanzministerium in Mainz mit. Die Funktion hatte der SPD-Politiker schon zwischen 2021 und 2024, bevor er Chef der Staatskanzlei unter dem damaligen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer (SPD) wurde.

In der neu gebildeten Koalition von CDU und SPD war Rose kürzlich als Staatssekretär ins Finanzministerium gewechselt. Er übernimmt nun zusätzlich die Aufgaben des Digital-Beauftragten von Denis Alt, der Staatssekretär im Ministerium für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur geworden ist. Der Beauftragte soll die Planung und Steuerung der digitalen Transformation der Landesverwaltung vorantreiben sowie die Digitalisierungsstrategie des Landes weiterentwickeln, wie das Finanzministerium mitteilte.