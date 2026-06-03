Bundespräsident Steinmeier bereist mit dem Diplomatischen Korps das Saarland. Die Gäste erwartet ein Mix aus Forschung, Wirtschaft und Industriegeschichte.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Auftakt einer Diplomatenreise im Saarland mit rund 135 Botschaftern das Elektroinstallationsunternehmen Hager in Blieskastel besucht. Die Firma produziert Zählerschränke und Kleinverteiler für Wohngebäude.

«Es ist eine große Ehre, dass der traditionelle Besuch des Bundespräsidenten mit dem Diplomatischen Korps ins Saarland führt», sagte die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Das Bundesland könne bei den Gästen «eine tolle Visitenkarte für das Saarland abgeben und zeigen, welche Kraft in unserer Region steckt».

Steinmeier will Diplomaten das Saarland zeigen

Die Hager Group sei dabei ein wunderbares Beispiel für Innovation made in Saarland. «Das inhabergeführte Familienunternehmen gestaltet die Zukunft der Elektrifizierung – sicher, smart und nachhaltig», sagte Rehlinger.

Zweite Station der eintägigen Tour ist das Leibniz-Institut für Neue Materialien an der Universität des Saarlandes. Zudem stehen das Weltkulturerbe Völklinger Hütte und der Keramikhersteller Villeroy & Boch auf dem Programm.

Ziel der seit 1996 organisierten Reisen ist es, den ausländischen Diplomaten Deutschland und die Vielfalt seiner Regionen zu präsentieren. 2025 waren die Botschafterinnen und Botschafter mit dem deutschen Staatsoberhaupt in Mecklenburg-Vorpommern.