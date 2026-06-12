Der Kader von Liga-Neuling Elversberg nimmt weiter Form an. In Maurice Krattenmacher von Bayern München kommt ein weiteres Talent an die Kaiserlinde.

Spiesen-Elversberg (dpa) - Aufsteiger SV Elversberg bastelt weiter an seinem Kader für seine erste Bundesliga-Saison. Wie die Saarländer mitteilten, kommt Talent Maurice Krattenmacher vom FC Bayern München an die Kaiserlinde. Der 20-jährige Offensivspieler, der zuletzt leihweise für Hertha BSC in der 2. Liga spielte, erhält bei der SVE einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030.

Er habe seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt. Nun sei man überzeugt, «dass er mit seiner Dynamik, seinem Gefühl für Räume und seinem variantenreichen Dribbling sehr gut in unser Anforderungsprofil am Flügel passt und das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird», sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber.

Krattenmacher: «Will Chance nutzen»

Krattenmacher selbst bezeichnete die Bundesliga als großes Ziel. Darauf habe er hingearbeitet. «Dass ich diesen Schritt jetzt bei einem spannenden und super geführten Verein wie der SV Elversberg gehen darf, erfüllt mich mit Stolz», sagte der 20-Jährige. Es sei ein Ansporn und er wolle seine Chance nutzen.

Der frühere Jugendspieler der Bayern schaffte seinen Durchbruch im Männerbereich bei der SpVgg Unterhaching. Im Jahr 2024 kehrte der deutsche Junioren-Nationalspieler nach München zurück und wurde in den vergangenen beiden Spielzeiten in die 2. Liga verliehen. Dort absolvierte der beidfüßige Flügelspieler insgesamt 54 Spiele.