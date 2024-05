Schmelz (dpa/lrs) - Ein 22-Jähriger ist bei einem Unfall im saarländischen Schmelz gestorben. Ein 26-Jähriger sei mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten und dort mit dem Auto des Mannes zusammengestoßen, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 22-Jährige sei am Donnerstag noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Unfallverursacher sowie seine 21 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Die beiden seien nach dem Unfall im Kreis Saarlouis geflohen, später gestellt und festgenommen worden. Gegen den 26-Jährigen wurde nach Angaben der Polizei wenig später Haftbefehl erlassen.

