Nach Starkregen und Überschwemmungen in Baden-Württemberg und Bayern führt der Rhein Hochwasser. Es wird auch in Ludwigshafen zu Überflutungen kommen. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) sagt: „Wir beobachten die Entwicklung sehr genau und werden, wenn nötig, auch in den kommenden Tagen weitere Schutzmaßnahmen ergreifen. Dazu stehen alle relevanten Bereiche der Verwaltung und des Katastrophenschutzes in ständigem Austausch.“ Ihr Appell: „Ich möchte alle Bürger bitten, auf Warnschilder zu achten und sich keinesfalls in Bereiche zu begeben, die abgesperrt sind. Sie können sich damit in Lebensgefahr begeben.“ Ihr Dank gelte allen Einsatzkräften für deren Engagement zum Wohl und zum Schutz der Allgemeinheit, betont die 61-Jährige. Steinruck hatte bereits am Freitag den Krisenstab der Verwaltung einberufen, der auch in den nächsten Tagen regelmäßig zusammenkommen und die Lage bewerten werde.

Die aktuellen Pegelstände können im Netz unter www.hochwasser-rlp.de abgerufen werden.

