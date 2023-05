Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Staudenbeet macht keine Arbeit, blüht immer und macht was her. Was in Büchern, im Internet und in Fachzeitschriften so wunderschön auf Hochglanz poliert daherkommt, ist leider nur die halbe Wahrheit. Ein funktionierendes Beet muss gut geplant und gemanagt werden. Ein paar grundlegende Tipps helfen dabei weiter.

Alle Jahre wieder: Jetzt wird ein Plan gemacht, wie das alte Staudenbeet endlich wieder aufgehübscht werden kann. Da gibt es so tolle Vorlagen in Büchern und im Internet. Mit kompletten Pflanzplänen