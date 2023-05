Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Bundestag scheint nichts mehr zu sein wie zuvor: Bei der konstituierenden Sitzung schaut die Kanzlerin von der Besuchertribüne zu, und der bisherige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble nimmt in der Unionsfraktion Platz. Seine Nachfolgerin Bärbel Bas schlägt einen lockeren Ton an. An manches muss man sich eben noch gewöhnen.

Am fröhlichsten ist es, solange der große Gong noch nicht geschlagen hat. Bevor der Bundestag in die starre Tagesordnung seiner konstituierenden Sitzung eintritt, herrscht im