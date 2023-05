Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während die Noch-Landeschefin der Union, Julia Klöckner, am Dienstag die Kreisverbände auffordert, mögliche Nachfolger für ihr Amt ins Rennen zu schicken, macht der Pfälzer Christian Baldauf Nägel mit Köpfen: Der Fraktionschef der Christdemokraten im Landtag kündigt seine Kandidatur an. Was Klöckner zur Personaldecke der Partei sagt.

Nein, eine Empfehlung, wer künftig Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen CDU und damit ihr Nachfolger werden solle, gebe sie nicht ab. Das sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (48) am Dienstag in einer virtuellen Pressekonferenz. Am Vorabend hatte sie in der CDU-Landesvorstandssitzung erklärt, sie werde beim Landesparteitag am 20. November nach zehn Jahren an der Parteispitze nicht mehr für den Vorsitz kandidieren. Klöckner sagte, sie fordere die Kreisverbände auf, mögliche Kandidatinnen und Kandidaten vorzuschlagen. Es sei wichtig, dass offen diskutiert werde, und dass die Legitimation breit sei.

Baldauf begrüßt Weg der Erneuerung

Kaum zwei Stunden später erklärte der Frankenthaler Christian Baldauf (54) per Pressemitteilung: „Ich bin bereit, hier Verantwortung zu übernehmen, gemeinsam mit einem Team.“ Er dankte Klöckner für ihren „unermüdlichen Einsatz“ und bezeichnete ihren Weg der Erneuerung als „die einzig richtige Route“.

Das