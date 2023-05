Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz dürfen ab Mittwoch Bordelle wieder öffnen. Das dafür erforderliche Hygienekonzept hatte die Landesregierung am Freitag kurz nach seiner Veröffentlichung wieder zurückgezogen. Doch ist in Prostitutionsbetrieben Infektionsschutz überhaupt möglich? Gerichte wie Politiker bezweifeln dies.

Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten von Union und SPD hatte bereits Mitte Mai gefordert, der während der Coronakrise verhängte Shutdown für Prostitution dürfe nicht