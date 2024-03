Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Winterpause ist beendet. Gerade haben die Arbeiten auf der Münz bei Annweiler wieder begonnen. Nach drei Jahren Burg-Sperrung ist die Sanierung nun auf der Zielgeraden. Wann wird die kleine Trifels-Schwester für Besucher geöffnet?

Die über Annweiler thronende alte Reichsburg Trifels ist ein Wahrzeichen der Region. Kein Wunder, dass die kürzlich vom Land angekündigte Kürzung der Öffnungszeiten einen Sturm der Entrüstung auslöste. Woraufhin letztlich doch eine Lösung gefunden werden konnte und der Trifels in der Hauptsaison weiterhin an sechs Wochentagen besichtigt werden kann.

Seine kleine Schwester, Burg Scharfenberg, ist ein ebenso spannendes altes Gemäuer. Archäologen haben dort in den vergangenen Jahren so einiges entdeckt, vielleicht sogar ein Geheimnis gelüftet? Die im Volksmund Münz genannte Burg ist das dritte Glied der Trifels-Gruppe. Ihr Bergfried erhebt sich markant über den Pfälzerwald. Rund zwei Jahre trug der Turm ein stählernes Gerüstkleid. 100 Helikopterflüge hatte es gebraucht, um die Materialien zu der entlegenen Waldbaustelle hinaufzubringen.

Die abgelegene Waldbaustelle ist eine Herausforderung. Um diese einzurichten, waren 100 Helikopterflüge nötig. Auch in dieser Saison wird es wieder regelmäßig Materialflüge zum Scharfenberg geben. Foto: Angelika Weigand/LBB

Seit einem Jahr ist die 20 Meter hohe Steinpracht wieder enthüllt und erstrahlt in altem Glanz. Allerdings können Besucher nur von Weitem ein Auge darauf werfen. Denn seit Frühjahr 2021 ist die Burg gesperrt. So lange schon ist der Landesbetrieb Liegenschaftsbetreuung (LBB) mit den Sanierungsarbeiten daran beschäftigt. Schon vor einem Jahr verkündete das Land, dass die Arbeiten in den Endspurt gehen. Doch noch immer treffen Wanderer auf Absperrgitter. Aber die Verzögerung hat einen guten Grund.