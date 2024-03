Welche Pfälzerwald-Hütten bieten sich für eine Wanderung an Ostern an? Öffnungszeiten und besondere Angebote einiger Hütten an den Feiertagen.

Wandern geht im Pfälzerwald eigentlich immer. Aber gerade, wenn es nach der kalten Jahreszeit wieder wärmer und der Wald wieder grüner wird, zieht es viele nach draußen. Lohnenswert ist dabei auch ein Abstecher zu einer der Pfälzerwald-Hütten, von denen sich über 100 im hiesigen Forst tummeln – in dieser Dichte ist das ein Alleinstellungsmerkmal der Region und gehört einfach zur Pfälzer Kultur. Vor ein paar Jahren wurden sie sogar zum Immaterielen Kulturerbe erklärt. Natürlich lohnt sich ein solcher Ausflug auch zu Ostern, wenn die Feiertage etwas freie Zeit ermöglichen. Einige Hütten haben nicht nur ihre Öffnungszeiten, sondern auch ihre Speisekarten angepasst.

Hilschberghaus

Das Hilschberghaus ist eine von vielen Hütten, die über Ostern geöffnet sind. Nur dienstags bleibt sie geschlossen. Warme Küche gibt es von 12 bis 19 Uhr, sonntags und an Feiertagen steht sie Besuchern sogar schon ab 11 Uhr offen. Am Ostersamstag gibt es außerdem eine Aktion für Kinder, schreibt Günter Breiner vom Pfälzerwaldverein Rodalben: Um 14 Uhr beginnt die kleine Osterwanderung mit Ostereiersuche, es gibt einen Malwettbewerb und ein Schätzspiel – und für jedes Kind einen Osterhasen.

Kontakt zum Hilschberghaus: Tel.: 06331 18020; Mail: info@hilschberghaus.de; Website

Beim Hilschberghaus gibt es am Ostersamstag Aktionen für die kleinen Pfälzerwaldfans. Archivfoto: daa

Wanderheim Dicke Eiche

Das Wanderheim Dicke Eiche des Pfälzerwald-Vereins Hauenstein öffnet seine Türen ebenfalls an allen Tagen des verlängerten Osterwochenendes, also Karfreitag bis Ostermontag. Einkehren können Besucher hier jeweils von 10 bis 18 Uhr. Besondere Veranstaltungen sind zwar nicht geplant, aber zumindest kulinarisch wird auf das Festwochenende reagiert: Am Karfreitag gibt es eine rein fleischlose Küche, wie es sich eben für ein gut katholisches Dorf gehöre, schreibt der Vereinsvorsitzende Johannes Scheib. Angeboten werden dabei neben den normalen vegetarischen Gerichten gefüllte Eier, Handkäse mit Musik, Heringssalat und Lachsbrötchen.

Kontakt zum Wanderheim Dicke Eiche: Tel.: 06392 3596; Website

Am Karfreitag gibt es im Wanderheim Dicke Eiche eine große Auswahl an vegetarischen Gerichten. Archivfoto: ran

Hohe Loog

Auch die Hohe Loog hat an Ostern geöffnet. Bewirtschaftet wird sie laut Website an allen vier aufeinanderfolgenden Feiertagen, jeweils ab 10.30 Uhr und bis 17 Uhr. Und der Ostersonntag leitet dann die Sommerzeit ein, sodass man ab hier sogar bis 18 Uhr einkehren kann. Auch Programm wird geboten: Am Samstag um 11 Uhr startet die traditionelle Ostereiersuche. „Aufregende Begegnungen mit dem Osterhasen sind dabei nicht ausgeschlossen…“, wie es auf der Website heißt. Dort finden Besucher auch weitere Informationen und die Anmeldung zur Ostereiersuche.

Kontakt zur Hohen Loog: Mail: info@pwv-hambach.de; Website

Auch bei der Hohen Loog gibt es wieder die traditionelle Ostereiersuche. Archivfoto: ahb

Edenkobener Hütte

Die Edenkobener Hütte am Hüttenbrunnen ist an Ostern ein weiteres potenzielles Ziel. Sie ist von Mittwoch bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet und bietet zusätzlich zum regulären Speiseplan über die Feiertage noch ein paar Extras an, verrät Geschäftsführer Miguel Gutierrez. Donnerstags gibt es Grüne Soße, freitags Fisch, samstags Spießbraten vom Holzkohlegrill und an den beiden Osterfeiertagen jeweils Zwiebelrostbraten. Küchenschluss ist um 16.30 Uhr.

Kontakt zur Edenkobener Hütte: Tel.: 06323 2827; Mail: info@huettenbrunnen.net; Website

Hohe List

Die Hohe List steht Besuchern über Ostern von Freitag bis Montag offen, jeweils zwischen 11 und 18 Uhr – am Ostersonntag öffnet die Hütte sogar schon um 10 Uhr. Passend zu Ostern soll bei der Hohen List außerdem ein neuer Spielplatz für die Kinder eröffnen, sagt Dirk Kölsch vom Pfälzerwaldverein Hohe List. Und laut Webseite gibt es am Ostermontag noch eine Osterhasensuchwanderung.

Kontakt zur Hohen List: Tel.: 06335 5896; Mail: info@hohelist.de; Website

Kalmithaus

Ein weiteres mögliches Ziel ist das Kalmithaus. Zwischen dem 1. März und dem 31. Dezember ist die Hütte immer von Mittwoch bis Sonntag geöffnet – am Ostermontag bleibt sie also geschlossen. An den anderen Tagen kann dafür von 11 bis 18 Uhr eingekehrt werden. Allerdings gibt es eine Einschränkung, wie Gerd Waldschaks schreibt: Die Geschäftsführung bitte darum, täglich auf der Website nachzuschauen, ob sich etwas verändert hat. Denn wegen des Personalmangels könne nur kurzfristig geplant werden. Doch voraussichtlich öffnet das Kalmithaus zu Ostern regulär.

Kontakt zum Kalmithaus: Tel.: 0172 6646720; Mail: info@kalmithaus.de; Website

Am Ostermontag bleibt das Kalmithaus zu, doch an den restlichen Feiertagen öffnet es. Archivfoto: höj

Lambertskreuz

Das Lambertskreuz ist von Mittwoch bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet. Zu Ostern ist die Pfälzerwald-Hütte außnahmsweise auch am Montag zu den gleichen Zeiten offen. Und wenn das Wetter mitspielt, dann auch noch länger, schreibt André Distel. Die Speisekarte wird an Karfreitag durch Fisch bereichert.

Kontakt zum Waldhaus Lambertskreuz: Tel.: 06321 188847; Mail: hallo@lambertskreuz.eu; Website

Zu Ostern öffnet das Lambertskreuz auch am Montag. Archivfoto: kai

Klausentalhütte

Die Klausentalhütte öffnet über Ostern durchgehend von Mittwoch bis Montag, immer zwischen 10 und 19 Uhr. Warme Küche gibt es immer von 11 bis 18 Uhr. Am Karfreitag gibt es auch hier Fisch: panierte Merlanfilets mit hauseigenem Kartoffelsalat oder Salzkartoffeln und hausgemachter Honig-Dill-Senf Soße, wie Inhaber Daniel Blanz schreibt.

Kontakt zur Klausental Hütte: Tel.: 06321 30177; Mail: info@klausental.de; Website

Am Karfreitag bietet die Klausentalhütte Merlanfilet mit hausgemachter Beilage und Soße an. Archivfoto: lm

Landauer Hütte

Die Landauer Hütte steht Besuchern immer samstags und sonntags sowie an den Feiertagen offen, das gilt auch für Ostern. Immer von 11 bis 17 Uhr. Karfreitag ist dabei der erste Tag, an dem die Hütte wieder öffnet, denn seit Anfang des Jahres sei die Pfälzerwald-Hütte renoviert worden, wie Alexander Rapp vom Landauer Pfälzerwaldverein schreibt. Es seien eine neue Küche und Theke eingebaut worden.

Kontakt zur Landauer Hütte: Tel.: 06345 918416; Mail: mail@pwv-landau.de; Website

Nach längerem Umbau öffnet die Landauer Hütte zu Ostern das erste Mal in diesem Jahr. Archivfoto: bja

Drachenfelshütte

Die Öffnungszeiten der Drachenfelshütte sind über Ostern wie üblich von 11 bis 18 Uhr, teilt Laag Werner vom Pfälzerwaldverein Busenberg mit. Zusätzlich zu den regulären Betriebstagen Mittwoch, Samstag und Sonntag sind allerdings noch der Karfreitag und Ostermontag geöffnet. Am Karfreitag gibt es hier zusätzlich zum üblichen Angebot noch traditionell Fisch.

Kontakt zur Drachenfelshütte: Tel.: 06391 3877; Mail: info@pwv-busenberg.de; Website

Dahner Hütte

Auch die Dahner Hütte öffnet über Ostern und zwar durchgängig von Mittwoch bis Ostermontag. Besucher werden hier jeweils zwischen 10 und 18 Uhr versorgt. Am Karfreitag kommen zur normalen Speisekarte noch Heringssalat mit Pellkartoffeln dazu, am Ostersonntag gibt es geräucherte Forellen.

Kontakt zur Dahner Hütte: Tel.: 06391 409903; Mail: PWV-Dahn@t-online.de; Website

Kiesbuckelhütte

Im Naturfreundehaus Kiesbuckel oberhalb von Albersweiler kann man über Ostern von Karfreitag bis Ostermontag einkehren. Auch diese Pfälzerwaldhütte öffnet zwischen 10 und 18 Uhr.

Kontakt zur Kiesbuckelhütte: Mail: info@naturfreunde-landau.de; Website