Origineller Wettkampf im Gewerbepark Sembach: In diesem Jahr richtet der Verein Rasentrecker Neuhemsbach erneut ein Rasentraktor-Rennen aus.

Das Rennen wird von 12. bis 14. Juni erneut als „Großer Preis von Sembach“ auf dem Rennkurs im Gewerbepark Sembach ausgetragen. Wenn die Rennstrecke vorbereitet wurde und die sonstige Organisation nahezu abgeschlossen ist, fiebern Akteure und Publikum dem diesjährigen Startschuss entgegen.

Wie in den vergangenen Jahren werden die umfunktionierten Aufsitzmäher in den Kategorien „Prototypen“ und „Superstandard“ an den Start gehen. Samstags ab 11 Uhr finden Training und Qualifying aller Klassen statt. Die Rennen der verschiedenen Klassen beginnen am Samstag um 12 Uhr sowie am Sonntag ab 11.30 Uhr. Ebenfalls am Sonntag, dem Abschlusstag, finden die Siegerehrungen statt. Auch in diesem Jahr kommt zudem die musikalische Unterhaltung nicht zu kurz, wie der Verein betont. Am Freitagabend ab 21 Uhr wird die Rock- und Partyband Chairwalkers ordentlich „einheizen“. Samstags ab 21 Uhr ist Livemusik mit der Band Stagebusters angesagt. Hubschrauberrundflüge, eine Fahrzeugschau sowie ein „Trampeltreckerrennen“ laden zusätzlich ein. Am Sonntag, 14. Juni, zählt nur noch die Action auf der Rennstrecke. Die Fahrer und Fahrerinnen stellen sich mit ihren Boliden der Herausforderung und versuchen den Grat zwischen Schnelligkeit und Geschicklichkeit zu meistern. Über das gesamte Rennwochenende sei, so der Verein, für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

Rasentraktor-Rennen: „Großer Preis von Sembach“ im Gewerbepark Sembach, 12.-14.6. – Auftakt zum Wochenende ist am Freitag, 12. Juni, ab 18 Uhr mit Fassbieranstich, Testfahrten sowie „Rasenmäherrock“ mit Chairwalkers ab 21 Uhr; Sa ab 11 Uhr, So ab 11.30 Uhr; Infos über Facebook, Instagram und www.rasentrecker-neuhemsbach.de