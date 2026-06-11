Neues in Edenkoben: Die Landesstiftung Villa Musica startet auf de r Ludwigshöhe „Musik und Kulinarik“.

Im Juli 1852 verbrachte Ludwig I. von Bayern, der als König 1848 abgedankt hatte, erstmals die Sommerfrische auf Schloss Villa Ludwigshöhe, gelegen oberhalb von Edenkoben. An seiner Seite Gemahlin Therese. Eine „Villa italienischer Art“ hatte sich Ludwig von seinem Architekten gewünscht. Geht es nach den Organisatoren, sollen nun auch die Besucherinnen und Besucher einer neuen Veranstaltungsreihe einen „Hauch von Italien“ verspüren: Am Donnerstag, 25. Juni, 19 Uhr, startet die Villa Musica in Edenkoben „Musik und Kulinarik“. Während im Festsaal Kammermusik erklingt, serviert die Schlossgastronomie in den angrenzenden Räumen ein Vier-Gänge-Menü. Unter dem Titel „La dolce vita“, also „das süße Leben“, spielen Giulia Rimonda (Violine) und Giorgio Lazzari (Klavier) Violinstücke und Opernparaphrasen, darunter Igor Strawinskys „Suite Italienne“ (Auszüge), Antonio Bazzinis Fantasie über „La Traviata“ von Verdi und Stücke von Paganini und Martucci.

Ein sommerliches Vier-Gang-Menü huldigt an diesem ersten Abend der neuen Reihe der italienischen Küche, zubereitet von der Eventgastro Südpfalz (Variation von der Tomate; Gefüllte Ravioli an Pestoschaum, dazu gegrillte Garnelen und gehobelter Parmesan; mit Frischkäse gefüllte Tranche vom Schweinefilet im Speckmantel u.a.). Das gesamte Menü findet sich auf der Internetseite der Villa Musica, für Vegetarier gibt es laut Ankündigung eine Alternative (Konzert und Menü inkl. Wein für 80 Euro; Konzert und „Menü alkoholfrei“ 70 Euro).

„Savoir-Vivre“ lautet dann das Motto am 16. Juli. Die Cellistin Cosima Federle und der Pianist Giorgio Lazzari versetzen das Publikum musikalisch nach Frankreich, mit Chopins Cellosonate op. 65 und Werken von Ravel und Fauré. An diesem Abend wird ein Vier-Gang-Menü mit französischen Speisen serviert.

Musik und Kulinarik: Edenkoben, Villa Schloss Ludwigshöhe, Do 25.6. (Italien) sowie 16.7. (Frankreich), jeweils 19 Uhr, Karten: Villa Musica, Mainz, Telefon 06131 9251800, oder online unter www.villamusica.de