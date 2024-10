„Ein Rundumerlebnis für alle Sinne“ und einen „sicherlich unvergesslichen Abend“ verspricht das Team von Hotel Schloss Edesheim seinen Gästen einmal mehr beim „Kellerzauber“. Die Veranstaltungsreihe startet am 1. November.

Alice Hoffmann zum Rind

Startet durch zum »Kellerzauber«: Alice Hoffmann. | Foto: frei

Die rund dreieinhalbstündigen Veranstaltungen paaren ein feines Drei-Gang-Menü der ausgezeichneten Küche des Hauses mit Musik und Unterhaltung bekannter und beliebter Künstler, die großteils aus der Region stammen – wie Alice Hoffmann. Die Saarländerin bestreitet am 1. November den Auftakt der Veranstaltungsreihe mit ihrem Programm „Torschlusspanik“.

Im Auftaktmenü: Ochsenbacke. | Foto: Schloss Edesheim

Dazu werden gebackene Lauchquiche mit Schalottenconfit, geschmorte Ochsenbacke auf Kartoffelpüree und getrüffeltem Sellerie sowie Dreierlei vom Apfel gereicht.

Frank Sauer zur Gänsekeule

Zum Start in den Advent ist am 29. November Frank Sauer mit seinem Weihnachtskabarett „Süßer der Sauer nie klingelt“ zu Gast.

Präsentiert sein Weihnachtsprogramm: Frank Sauer. | Foto: Michael Nellinger

Dazu kommen gebackener Ziegenkäse mit Chutney von Trockenfrüchten, Zweierlei von der Gänsekeule mit Rotkohl und Kartoffelterrine sowie Lebkuchen Creme brûlée mit Zitrusfrüchten und Glühweineis auf den Tisch.

Marcel Adam zum Roastbeef

Feldsalat mit Wildschinken und Balsamico, Roastbeef im Pfeffermantel auf Blattspinat und cremiger Polenta und eine Schokoladen-Kaffeeschnitte mit Ananas und Vanilleeis darf getafelt werden, während zwischen den Gängen der Lothringer Musiker Marcel Adam unterhält.

Im Januarmenü: Feldsalat. | Foto: kab-vision/stock.adobe.com

Im zweiten Jahr seiner dreijährigen Abschiedstour hat der Chansonnier am 10. Januar ein Best of seiner Chansons, Mundartstücke und „Comédie“ im Gepäck.

Boulevardtheater zur Ente

„Loss Mer Moi Ruh“ lautet der Titel des Programms um „Männerschnupfen und andere Wehwehchen“, mit dem das Boulevardtheater Deidesheim am 7. Februar nach Edesheim kommt – kulinarisch begleitet von Rote-Bete-Carpaccio mit Salat von Berglinsen und geräucherter Entenbrust, Kalbstafelspitz auf Bouillonkartoffeln und Meerrettich sowie Passionsfruchttörtchen mit Ananas und Schokoladensorbet.

Kättl Feierdaach zur Poularde

Die Lachmuskeln wird auch Kättl Feierdaach aus Speyer mit ihrem Programm „Schwomm driwwer“ am 21. März strapazieren, während Gravedlachs auf Kartoffel-Rucolasalat und Meerrettich, Suprème von der Maispoularde mit geschmorten Salatherzen und Süßkartoffel sowie geliertes Champagnersüppchen mit Beeren und Yuzueis Gaumenfreuden versprechen.

Herrenkapelle zum Kalb

Last but not least wird am 25. April noch das Karlsruher Duo Herrenkapelle erwartet.

Ein Duo als komplette Band: Die Herrenkapelle spielt den Schlussakkord. | Foto: frei

Reiner Möhringer (Gesang, Klarinette, Saxofon, Geige) und Uli Kofler (Klavier, Gesang, Komposition) lassen „Die wilden Zwanziger“ aufleben, aber auch das Heute nicht unter den Tisch fallen, auf den Tatar vom Thunfisch mit Wasabicréme, Kalbsrücken in Bärlauchkruste auf Spargelragout und Tiramisutörtchen mit Erdbeersalat und Kaffeeeis kommen.

Los geht es jeweils um 19 Uhr mit einem Aperitif und der Vorspeise, gefolgt vom ersten Programmteil. Nach dem Hauptgang folgen der zweite Programmteil und das Dessert.

»Kellerzauber«: ab 1.11., Edesheim, Wittelsbachkeller in Schloss Edesheim, Apéritif, Drei-Gang-Menü und Entertainment, Infos und Tickets (79 Euro): 06323 94240, schloss-edesheim