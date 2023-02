Beim Einkaufen, beim Joggen, Autofahren oder einfach nur beim auf-dem-Sofa-Liegen: Podcasts können in allen möglichen Situationen angehört werden. Die RHEINPFALZ bietet verschiedene Podcast-Formate an.

Das Böse in der Pfalz

Am längsten, seit 2020, gibt es den True-Crime-Podcast „Alles Böse“. Hier spricht der stellvertretende Chefredakteur Uwe Renners mit Reporter Christoph Hämmelmann über spektakuläre Kriminalfälle in der Pfalz. Sie blicken auf Verbrechen, die bei den Pfälzern in der Vergangenheit für Schaudern und Gänsehaut gesorgt haben.

Hinter der Geschichte

In „Wissen was läuft“ geht es um Hintergründe und Analysen zu den Top-Geschichten, die die Pfalz bewegen. Hier berichten Redakteurinnen und Redakteure über ihre Recherchen und erklären die Zusammenhänge. Es geht darum, wie man das eigene Geld vor der Inflation schützen kann, um die WM in Katar oder Reichsbürger in der Pfalz.

Katastrophe von Ramstein

Es war ein wunderschöner Sommertag im August 1988, er versprach das perfekte Urlaubsgefühl. Das Versprechen hat er gehalten – bis 15.44 Uhr. Da begann für viele Besucher des „Flugtags 88“ – und für ihre Angehörigen – eine lebenslange Leidensgeschichte. Im Podcast sprechen wir mit Überlebenden, Hinterbliebenen und Helfern über die Auswirkungen, die das Unglück noch heute hat.

Geplant: Weinwissen

Gemeinsam mit Weinexpertin und ehemaliger Deutscher Weinkönigin Janina Huber widmen sich die Redakteurinnen Rebecca Singer und Sonja Hoffmann den wichtigen Fragen des Lebens: Wie probiert man Wein richtig? Kann man lernen, den „rauchigen Abgang“, die Zitronen-Note oder das Holzfass zu schmecken? Und wie lange kann ich offenen Wein im Kühlschrank lagern? Der Podcast erscheint voraussichtlich im Frühsommer 2023.

