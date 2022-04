Hobbykoch Volker Köhler aus Katzenbach (Donnersbergkreis) bereitet uns ein deftiges Pfälzer Essen aus Wirsinggemüse, Frikadellen und Kartoffeln zu. Viel Spaß beim Nachkochen!

Rezept für vier Personen

Wirsing

Zubereitung:

Den Wirsing putzen, vierteln und gründlich waschen. In Salzwasser weichkochen, danach abschütten, Dabei das Kochwasser auffangen. Das weichgekochte Gemüse durch den Fleischwolf drehen und dann in einer hellen Mehlschwitze durchziehen lassen.

Helle Grundsoße

30 g Butter

40 g Mehl

1 kleine Zwiebel

1/4-1/2 l Gemüsebrühe (Kochwasser)

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Zubereitung:

Fett erhitzen, klein geschnittene Zwiebel glasig werden lassen, das Mehl auf einmal zugeben, hellgelb bis goldgelb rösten. Nach und nach die Brühe aufgießen und glatt rühren. Kurz aufkochen lassen. Gemüse dazugeben und abschmecken.

Frikadellen

500 g gemischtes Hackfleisch

1-2 trockene Brötchen

1 Ei

1 Zwiebel

etwas frische Petersilie, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Paprika, je nach Geschmack etwas Knoblauch

Zubereitung:

Brötchen einweichen und ausdrücken, Hackfleisch, Brötchen, Ei gewürfelte Zwiebel und Petersilie in eine Schüssel geben. Würzen und gut durchkneten. Aus dem durchgearbeiteten Fleischteig flache Klöße formen, eventuell in etwas Mehl wenden, in heißem Fett auf beiden Seiten backen.

Salzkartoffeln

1 kg Kartoffeln

Wasser

Salz

Zubereitung:

Kartoffeln waschen, schälen und in größere Würfel schneiden. Ins gesalzene Wasser geben und garen. Wasser abgießen und anrichten.

Oder mit Pellkartoffeln

1kg Kartoffeln gleicher Größe

1 EL Salz

Wasser zum Kochen

Zubereitung:

Kartoffeln gründlich waschen und in kaltem Salzwasser aufstellen, Garzeit zirka 30 Minuten. Abkühlen lassen und schälen. Danach in Würfel schneiden und kurz anbraten.