Viele Juden in Deutschland leben in Altersarmut – weil ihre Rentenansprüche aus der ehemaligen Sowjetunion nicht anerkannt werden. Die Politik wollte nachbessern. Hat sie aber nicht. Und so warten die Menschen weiter darauf, dass ein Fonds zu ihrer Unterstützung eingerichtet wird.