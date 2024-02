Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Pirmasens liegt ziemlich weit vorne in Deutschland – was Blitzeinschläge angeht. Nur noch in Memmingen schlug es im vergangenen Jahr häufiger ein. Warum? Fragen an den Deutschen Wetterdienst.

Die Stimmung schlägt in der Nacht auf den 17. August 2023 im wahrsten Sinne des Wortes blitzartig um: Ein Unwetter hat sich über Teilen der Pfalz zusammengebraut, auf einem Platz zwischen