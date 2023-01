Ludwigshafen. 20 Schulen haben sich um den Schülerzeitungspreis der RHEINPFALZ beworben. Am Freitag wurden die Gewinner im Ludwigshafener Pressezentrum geehrt. Ihr Preisgeld wissen die Redaktionen gut einzusetzen.

„Dieser Wettbewerb ist ein Zeichen dafür, dass Zeitungen nicht aussterben“, sagte Wolfgang Kreilinger, der stellvertretende Chefredakteur der RHEINPFALZ, am Freitagmorgen zu den Nachwuchsjournalisten, die zur Ehrung nach Ludwigshafen gekommen waren.

In Rheinland-Pfalz werden die besten Schülerzeitungen bereits seit 1964 ausgezeichnet, die RHEINPFALZ schreibt den Wettbewerb zum elften Mal aus. „Informationsvermittlung, Unterhaltung, und auch eine kritische Betrachtung des Geschehens an einer Schule oder in einer Stadt sind ganz wichtig für die gesellschaftliche Teilhabe“, so Kreilinger. „Ihr spiegelt das Leben in eurer Schule wider.“

Georg Ehrmann vom Bildungsministerium betonte, die Schülerzeitung sei sogar im Schulgesetz verankert.

500 Euro gab es für die Redaktionskasse des Siegers, 300 Euro für die zweitplatzierte Schule und 200 Euro für Platz drei. Das Geld können die Schülerzeitungen gut gebrauchen. „Wir brauchen unbedingt eine neue Kameraausstattung“, sagte Tammo Scherr, Schulleiter der Neustadter Schubert-Schule, die den ersten Platz unter den Förderschulen belegte.

Preisträger

Grundschulen: 1. Pestalozzischule Zweibrücken

Förderschulen: 1. Schubert Schule Neustadt, 2. Siegmund-Crämer-Schule Bad Dürkheim, 3. Hans-Zulliger-Schule Enkenbach-Alsenborn

Realschulen: 1. St.Katharina-Realschule Landstuhl, 2. Konrad-Adenauer-Realschule Landau

Gymnasien: 1. Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn, 2. Heinrich-Böll-Gymnasium Ludwigshafen, 3. Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer

Online-Preis: Trifels-Gymnasium Annweiler.