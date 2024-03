Anfang März feierte die Weinmesse Eurovino in Karlsruhe Premiere. Auch der Fair Wine Award wurde verliehen – gewonnen hat auch ein Weingut aus der Pfalz.

Nachdem die Weinmesse Eurovino zum ersten Mal in Karlsruhe ausgerichtet wurde, zeigen sich die Veranstalter zufrieden: Über 2000 Fachbesucher und 305 Aussteller – davon rund 70 aus der Pfalz – waren an den zwei Messetagen dabei. Nach vier Jahren Vorbereitungszeit sei das neue Konzept einer Weinfachmesse erfolgreich am Markt etabliert, heißt es in einer Mitteilung der Messe Karlsruhe. Der Standort im Zentrum der vier größten deutschen Weinanbaugebiete Pfalz, Baden, Württemberg und Rheinhessen habe sich bewährt und deshalb steht auch bereits das Datum für die nächste Messe fest: Am 9. und 10. März 2025 wird die Eurovino erneut veranstaltet.

Katzenstein Syrah Pfalz 2019 vom Weingut Neiss in Kindenheim. Foto: bja

Trends für das Weinjahr 2024

Große Themenbereiche bei der Premiere waren unter anderem die Piwi-Sorten, alkoholfreie Weine und Nachhaltigkeit im Weinbau. So auch bei der Verleihung des Fair Wine Awards, ein internationaler Wettbewerb für nachhaltige und umweltschonend erzeugte Weine. Dabei wurden insgesamt 18 Weingüter und Weinerzeuger aus Deutschland, Österreich und Italien geehrt. Als Preisträger aus der Pfalz war das Weingut Neiss aus Kindenheim unter den Gewinnern, der den Preis für seinen Syrah „Katzenstein“ erhielt. Die Lese für den Rotwein erfolgt per Hand, 4000 Liter Wein werden laut Auskunft des Weinguts pro Hektar Rebfläche gewonnen. Der Wein reift dann 24 Monate im Barriquefass. Das Weingut arbeitet bereits seit den 1990er Jahren kontrolliert umweltschonend und ist Mitglied im Verband „Fair’n’Green“. Die gesamte Wertschöpfungskette werde immer wieder mit Blick auf die Nachhaltigkeit untersucht. So ist das Weingut Neiss als eines der wenigen Weingüter in Deutschland als CO2-neutral zertifiziert.