Vor zehn Jahren haben Winzer aus mehreren Anbaugebieten einen Verein gegründet, der das Nachhaltigkeitssiegel „Fair’n Green“ entwickelt hat. Philipp Kuhn (52) aus Laumersheim erinnert sich und sagt: „Der Kunde will sich orientieren können.“

Herr Kuhn, wieso brauchte es im November 2013 den Verein Fair and Green?

In einer Weinstube an der Mosel haben sich damals Weinbauern aus mehreren Weinregionen getroffen.