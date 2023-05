Die Pfalz ist bekannt für ihren Wein und eine deftige Küche. Doch auch die eine oder andere Berühmtheit kommt aus der Region. Wen Sie davon kennen sollten.

Jede Region in Deutschland hat so ihre Stars. Die Bergstraße hat Sebastian Vettel und Uwe Ochsenknecht. Der Schwarzwald ist mit Jogi Löw und mit Til Schweiger vertreten. Doch welche Promis - die Sie kennen sollten oder schon gesehen haben - kommen eigentlich aus der Pfalz?

Apache 207 (Mannheim)

In Mannheim geboren, wuchs Volkan Yaman, wie Apache 207 bürgerlich heißt, in Ludwigshafen am Rhein im Stadtteil Niederfeld auf. Seinen ersten großen Erfolg feierte der mittlerweile 25-Jährige mit seinem Song „Roller“, der 2019 erschien. Der zu Beginn noch medienscheue Rapper öffnete sich im Zuge seiner Dokumentation „Apache bleibt gleich“ und gab ein exklusives Interview mit der RHEINPFALZ.

Chako Habekost

Der Comedian wurde 1962 in Mannheim geboren. Seit 1996 tritt er mit seinen Solo-Programmen auf. Dabei bedient er sich vornehmlich der pfälzischen Sprache, die er in Mundart wiedergibt und sich damit auseinandersetzt. Mit seinem Programm „Life is ä Comedy“ erzählt er Geschichten und geht auch Mal in den pfälzischen Themen wie „Schobbeglas“ und „Woi“ aus dem Weg.

Daniela Katzenberger

Die gebürtige Ludwigshafenerin wurde 2009 durch ihre Teilnahme an dem Realityshow-Format „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ bekannt. Dort versuchte die heute 36-Jährige vergeblich auf den Playboy-Gründer Hugh Hefner zu treffen, um sich für ein Shooting zu bewerben. Durch Auftritte in weiteren Shows steigerte sich ihr Bekanntheitsgrad. 2016 heiratete sie Lucas Cordalis, den Sohn von Schlager-Legende Costa Cordalis und zog mit ihm auf die Insel Mallorca. Eine Rückkehr in die Pfalz war sogar schon Thema.

Helmut Kohl

Der Kanzler der Einheit wurde 1930 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Auch während seiner 16 Jahre andauernden Kanzlerschaft, die er in Bonn und Berlin, verbrachte, blieb er der Pfalz treu und lud Staatsgäste zum Saumagen-Essen nach Deidesheim ein. Die Parteispendenaffäre und auch der Selbsttot seiner Frau schadeten jedoch seinem Ruf. Kohl starb am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren in seinem Oggersheimer Haus. Im zu Ehren wurde in Speyer ein Denkmal aufgestellt.

Joy Fleming

Mit Jazz-, Blues-, und Schlagermusik gelang der Rockenhausenerin Ende der 60er Jahre der Durchbruch. 1975 nahm Fleming sogar am Eurovision Song Contest teil und erreichte dort Platz 17. Weitere Versuche beim ESC teilzunehmen, scheiterten bereits im Vorentscheid. Im September 2017 starb Fleming im Alter von 72 Jahren. Ein Musical beschreibt das Leben der Sängerin und feiert Premiere auf der Bundesgartenschau in Mannheim.

Manuel Flickinger

Der 35-Jährige erlangte durch seine Teilnahme bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ deutschlandweite Berühmtheit. Der Landstuhler belegte in der 15. Staffel des Reality-Formates den dritten Platz. Seit seinem Outing engagiert er sich in der LGBTQIA-Community, also für Menschen die lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell/Transgender-, queer, intersexuell oder asexuell sind.

Mark Forster

Eigentlich als Mark Ćwiertnia auf die Welt gekommen, stürmte der Sohn einer polnischen Mutter und eines deutschen Vaters die Charts. Songs wie Chöre, Sowieso oder Wir sind groß sind einige seiner zahlreichen Hits. Der 40-jähirge Popsänger ist zudem großer Anhänger des Fußballclubs 1. FC Kaiserslautern und soll mit der Sängerin Lena Meyer-Landruth verheiratet sein.

Fritz Walter

Der erste deutsche Weltmeistertitel im Fußball ist eng mit seinem Namen verbunden. Dank Fritz Walter gewann die DFB-Auswahl die WM 1954 in der Schweiz. Der Fußballer, der 1920 in Kaiserslautern geboren wurde, errang zudem zahlreiche deutsche und westdeutsche Meisterschaften. Immer an seiner Seite, war sein jüngerer Bruder Ottmar Walter. Im Jahr 1985 wurde der Betzenberg in „Fritz-Walter-Stadion“ umbenannt. Auch das zeigt, welchen Stellenwert der begnadete Angreifer beim 1. FC Kaiserslautern besaß. Im Jahr 2002 starb Walter im Alter von 81 Jahren in Enkenbach-Alsenborn. Mit ihm ging ein Vorbild für die Ewigkeit.

Bernhard Hoëcker

Ebenfalls eine Pfälzer Vergangenheit hat der Comedian Bernhard Hoëcker. 1970 wurde der Schauspieler, Komiker und Moderator in Neustadt an der Weinstraße geboren. Aufgewachsen ist er jedoch nicht in der Pfalz, sondern in Frankfurt. Mit zehn Jahren zog seine Familie mit ihm weiter nach Bonn. Dort besuchte er das Clara-Schumann-Gymnasium, zeitweise gemeinsam mit Bastian Pastewka, der zwei Jahrgangsstufen unter ihm war. Bekannt geworden ist Hoëcker vor allem durch seine Auftritte bei der Fernsehserie „Switch“ und den Rateformat „Genial daneben“ oder „Wer weiß denn sowas?“.

Kurt Beck

Der Politiker erblickte 1949 in Bergzabern (südl. Weinstraße) das Licht der Welt. Beck war nicht nur Ministerpräsident (1994 bis 2013) von Rheinland-Pfalz, sondern auch zwei Jahre lang Bundesvorsitzender seiner Partie, der SPD. Kritik für den volksnahen Politiker wegen der sogenannten „Nürburgring-Affäre“ 2012. Das Land musste damals für den insolventen Nürburgring mit über 250 Millionen Euro einstehen. Beck entschuldige sich anschließend in einer einberufenen Sondersitzung. Seinen Posten übergab er an Malu Dreyer.