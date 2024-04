Dem Trubel des Alltags entkommen – das ist mit der Tour südlich von Kaiserslautern möglich. Auch einige Einkehrmöglichkeiten findet man auf dem Weg durch den Wald.

Direkt durch die Mitte des Biosphärenreservats Pfälzerwald führt die „Tour de Sued“ der Pfalztouristik. Die Rundtour führt über Forst- und Waldwege durch die Täler Schweinstal, Karlstal, Neuhöfertal, Engtal und Steinalbtal. Auch an einem Naturfreundehaus geht es vorbei.

Die Strecke eignet sich für sportliche Radfahrer und E-Biker. Die Rundtour ist rund 33 Kilometer lang und geht über 416 Höhenmeter. Dafür soll man laut Tourenbeschreibung insgesamt 2:45 Stunden brauchen.

Die Touren-Daten im Überblick

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Outdooractive Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Der Startpunkt der Tour kann beliebig gewählt werden. Es empfiehlt sich allerdings für die Anreise mit dem Auto der Mitfahrerparkplatz an der B270 an der Abfahrt Linden/Krickenbach. Wer mit der Bahn anreisen möchte, kann am Bahnhof Schopp starten.

Die Tourenbeschreibung beginnt am Mitfahrerparkplatz im Schweinstal. Von dort überquert man die Bundesstraße 270 und fährt für ein kurzes Stück auf der L500. Rechts haltend geht es auf einen Forstweg zum Naturfreundehaus Finsterbrunnertal. Wer mittags die Tour startet, kann hier mit einer Stärkung für die Tour beginnen. Ansonsten geht es anschließend ein kurzes Stück zurück auf die L500 bis zur Eisenschmelz.

Das Naturfreundehaus Finsterbrunnertal bei Kaiserslautern. Foto: VIEW

Pause am Sägmühlweiher

Von dort aus geht es auf einen breiten Waldweg bergauf nach Stelzenberg. Dort angekommen hält man sich rechts und folgt dem Weg über Langensohl bis nach Trippstadt. Vorbei geht es am Freibad, durch die Ortsmitte bis in die Heidenkopfstraße. Dann führt die „Tour de Sued“ durch eine Wiesenlandschaft und weiter bergab ins Neuhöfertal. Dort lohnt sich eine Pause am Camping- und Freizeitzentrum Sägmühle, wo auch der Sägmühlweiher liegt.

An dieser Stelle finden Sie Kartenmaterial von Google Maps. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Anschließend halten Sie sich rechts und folgen dem Radweg entlang der Straße bis zum Ende des Tals. Angekommen am Oberhammer-Weiher überquert man wieder die L500. Auf einem breiten Forstweg geht es in den Pfälzerwald hinein bis nach Schopp. Von da radelt man an der Radrennbahn und dem Sportplatz vorbei und gelangt so zur Bahnhofsstraße. Dort biegt man rechts ab und fährt nach rund 200 Metern links in die Mühlstraße. Weiter geht es bergab ins Mossalbtal an einem Sägewerk vorbei. Im Tal angekommen geht es scharf rechts durch das Engtal bis nach Krickenbach.

Radweg durch romantisches Tal

Ab dann folgt Anstrengung, denn es geht etwas steiler bis zur Hauptstraße hinauf. Der Straße folgt man, bis man zum Ortsende kommt. Dann geht es weiter hinauf der Straße folgend. Es ist der steilste Anstieg der Tour. Am Ende des Anstieges geht es links in Richtung Ländlerhof, dann gleich scharf rechts und dann verdient bergab nach Linden.

Angekommen in Linden hält man sich rechts und folgt dem Radweg durch ein romantisches Tal bis nach Queidersbach. Sie kommen über den Radweg an die L472 und halten sich dort rechts. Auf einem Radweg entlang der Straße biegt man rechts in das Schweinstal ein. Dort finden sich Skulpturen aus dem örtlichen Steinbruch Picard, die den Weg säumen. Am Ende wird man dann mit schönen Teichen belohnt, die von Seerosen bedeckt sind. Fährt man bis zum Ende des Tals, erreicht man wieder den Ausgangspunkt der Tour.