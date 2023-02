Auf 30 Kilometern geht es vorbei an Weingütern, Manufakturen, Marktständen und Hofläden. Die Strecke beginnt in Kandel, ist größtenteils flach und für den Winter geeignet.

Die Rundtour nennt sich „Radeln von Hof zu Hof“ und wurde von der Pfalz-Touristik erstellt. Sie ist mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar, der Startpunkt ist am Bahnhof in Kandel. Von dort geht es erst einmal über Gartenstraße und Dierbachweg in Richtung Minfeld. Dort kann man dem Symbol „Bauerntheke“ folgen. Der erste Abschnitt folgt außerdem dem Kraut-und-Rüben-Radweg. Kurz vor Minfeld biegt dieser rechts ab und man kommt direkt am Dorfmarkt Schossberghof vorbei. Dem Radweg weiter folgend radelt man nach Freckenfeld und kann dort das Weingut Helck besuchen. Im Ort verlässt man den Kraut-und-Rüben-Radweg und biegt nach rechts in die Straße Landauer Hohl ab. Die Tour führt über diese Straße in Richtung Norden nach Winden. Dort gibt es einige Hofläden, die regionales Obst und Gemüse anbieten. In Winden folgt man dem Radweg bis zur Abzweigung Raiffeisenstraße. Rund um diese Abzweigung liegen einige Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten: das Weingut Kehrt, die Hofschänke und die Weinstube „Fassreiwerle“.

Von der Raiffeisenstraße biegt man rechts in die Waschgasse ein, den Radweg-Schildern Richtung Steinweiler folgend. In Steinweiler gibt es unter anderem das Weingut Frank Bohlender und die Steinweilerer Seifenmanufaktur zu entdecken. Dann geht es weiter durch die Kirchstraße und am Rathaus vorbei bis zur Haynaer Straße und Klingbachstraße. Von dort führt ein Wirtschaftsweg bis nach Erlenbach, wo zum Beispiel am Marktstand Familie Schönung eingekauft werden kann. In Erlenbach folgt der Weg zunächst der Hauptstraße und trifft auf Höhe des Erlenhofs wieder auf den Kraut-und-Rüben-Radweg, dem der Rest der Tour folgt. Dabei geht es noch vorbei am Hofmarkt Zapf zurück zum Bahnhof in Kandel.

Alle Infos zur Tour und zu den einzelnen Einkaufs- und Einkehr-Möglichkeiten unter tourenplaner-rheinland-pfalz.de