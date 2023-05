Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechseinhalb Jahre muss ein Liebesschwindler aus dem Kreis Kaiserslautern, der unter anderen eine 39-Jährige aus der Region und ihre Familie um 125.000 Euro gebracht hat, in Haft. Die Große Strafkammer am Landgericht Zweibrücken verurteilte den 45-Jährigen am Montagvormittag wegen Betruges in 59 Fällen. Das Urteil ist bereits rechtskräftig, der Mann hat die Strafe noch im Gerichtssaal akzeptiert. Reue zeigte er keine.

Beschämt hatte der 45-Jährige zu Prozessbeginn auf der Anklagebank