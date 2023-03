Vor dem Urlaub die Zustellung der Zeitung pausieren oder melden, wenn die Zeitung nicht im Briefkasten war – das geht alles rund um die Uhr mit dem digitalen Kundenservice. So kann man den Dienst aktivieren.Meist fällt es einem erst am Abend vor der Abreise in den Urlaub ein, wenn die Koffer so vollgepackt sind, wie es der Kopf schon den ganzen Tag über wegen der vielen Erledigungen war. Man kommt zur Ruhe, will eben noch etwas Reiselektüre einpacken, dann schießt ein Gedanke durch den Kopf: Die Zeitungszustellung muss noch pausiert werden, sonst quillt der Briefkasten über. Unterwegs liest man DIE RHEINPFALZ auf dem eingepackten Tablet im Urlaub tagesaktuell weiter, nur eben entspannt am Hotel-Pool. Schon will man die Telefonnummer raussuchen und anrufen, bis man bemerkt, wie spät es schon ist , da niemand mehr ans Telefon geht.

Änderungen einfach selbst vornehmen

Der Briefkasten muss trotzdem nicht überquellen und auch der Nachbar muss nicht im Schlafanzug aus dem Bett geklingelt werden. Unser digitaler Kundenservice ist 24 Stunden verfügbar und alle wichtigen Absoservices sind damit schnell selbst zu erledigen. Mit nur wenigen Klicks können so Daten ganz bequem angepasst und Änderungen beauftragt werden. Eine Registrierung ist schnell gemacht, einmalig und kostenlos unter rheinpfalz.de/meinkonto oder in der RHEINPFALZ-App (im Menü zu finden unter Einstellungen, Mein Konto). Dann fehlt nur noch die Verknüpfung der Anmeldung mit dem Abonnement: Auf der Seite rheinpfalz.de /meinkonto kann beim Punkt „Übersicht“ die Kunden-Nummer zugeordnet und der Nachnamen hinterlegt werden. Dann auf „Benutzer verbinden“ klicken und fertig. Die Kundennummer ist auf der Vorderseite der RHEINPFALZ-CARD oder auf dem Kontoauszug im Verwendungszweck beziehungsweise im Buchungstext zu finden.

Wartezeiten vermeiden

Ab jetzt können die Leser online mit ihren persönlichen Zugangsdaten Änderungen ohne Wartezeit selbst vornhemen, auch unterwegs. Das gilt auch dann, wenn man doch mal vergessen haben sollte, rechtzeitig die Zeitungszustellung vor dem Urlaub oder einem Krankenhausaufenthalt zu pausieren. Ein Klick und die ortsübliche sowie zwölf weitere Lokalausgaben können digital auf Smartphone oder Tablet gelesen werden.

In wenigen Schritten zum Digitalen Kundenservice. Foto: Screenshot

Bei einem Umzug oder der Anpassung der Bankdaten ist unser digitaler Service ebenfalls hilfreich. Und wenn die RHEINPFALZ mal nicht wie gewohnt im Briefkasten landet, können Abonnenten dies ebenfalls kurz im Kundenkonto melden. Dann kann man am entsprechenden Tag Nachrichten direkt digital über das E-Paper oder in der App lesen, inklusive aller RHEINPFALZ-Plus-Artikel im Web. Das gilt auch, wenn man bisher keine digitalen Abo-Bestandteile bestellt hatte. Außerdem bieten wir mit einem persönlichen Account individuelle, zusätzliche Optionen im Rahmen des RHEINPFALZ-Abonnements an.