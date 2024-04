Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Beim Ausbau des Glasfasernetzes ist es im Saarland zu einem Verbrechen gekommen. Ein 37 Jahre alter Mitarbeiter eines Subunternehmens wurde nach einem Streit geknebelt und erschlagen. Die Polizei hat bei Paris drei Tatverdächtige gefasst. Motiv könnte überfälliger, aber nicht ausgezahlter Lohn gewesen sein.

Primsweiler liegt am Ostufer der Prims im Herzen des Saarlandes, ein ruhiges Dorf mit etwa 700 Einwohnern. Wie derzeit in vielen Gegenden in der Pfalz und im Saarland reißt die Deutsche Glasfaser