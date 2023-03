62 Kilometer durch die Westpfalz – die Pfälzer Seentour führt entlang von sechs Gewässern und mehreren Naturschutzgebieten. Die Strecke ist auch für Einsteiger und E-Bike-Fahrer geeignet.

An der Pfälzer Seentour liegen mehrere Einkehrmöglichkeiten – und wer einen kurzen Abstecher in Kauf nimmt, kann sich in einem Badesee abkühlen. Auf die Fahrradfahrer warten also abwechslungsreiche Stationen: ruhige Naturschutzgebiete, wie der Schachenwald oder die Westpfälzische Moorniederung, entlang des Glan, vorbei an fünf Seen sowie mehreren Picknickplätzen.

Da die Strecke an andere Radwege angrenzt, kann die Tour beliebig variiert werden. Auch eine Verkürzung der Strecke ist immer wieder möglich, da sie an mehreren Ortschaften vorbeiführt, in denen Busse oder Züge fahren. Damit bietet die Tour für Familien, Genussradler und Naturgenießer ein tolles Erlebnis.

Die Tour verläuft dabei überwiegend flach und ohne lange, steile Passagen. Insgesamt werden auf den 62 Kilometern rund 100 Höhenmeter überwunden, wie der Initiator und Wegepate der Strecke, Klaus Schillo, angibt. Die Dauer der Tour wird dabei von der Webseite Tourenplaner Rheinland-Pfalz mit 4 Stunden und 50 Minuten angegeben. Initiator und Wegepate der Strecke ist Klaus Schillo

Mit Bus und Bahn zur Fahrradtour

Durch die Anbindung an den Bus- und Bahnverkehr kann der Startpunkt der Tour beliebig gewählt werden. Für diesen Ausflugstipp startet und endet die Tour beispielhaft in Niedermohr. Der Ort ist mit der Bahn zu erreichen oder über die A6 bis Landstuhl West, dann weiter auf der A62 bis zur Abfahrt Glan-Münchweiler und von dort auf der L363 bis Niedermohr.

Dann heißt es aufsatteln, in die Pedale treten und der Beschilderung folgen. Tourenberichten von outdooractive zufolge sei eine genaue Wegbeschreibung gar nicht nötig, da der Weg stets gut mit dem Logo („Pfälzer Seentour“) ausgeschildert ist. Wer mit dem E-Bike unterwegs ist, dem empfiehlt sich, die Tour gegen den Uhrzeigersinn zu fahren und von Niedermohr Richtung Nanzdietschweiler zu radeln. Denn dann warten gegen Ende der Tour in Landstuhl (Café Goldinger, Tourist-Information), Ramstein (Congress Center) und Miesenbach (Kiosk am Seewoog) E-Bike-Ladestationen.

Viele Rastmöglichkeiten auf der Strecke

Von Nanzdietschweiler führt die Tour durch das Naturschutzgebiet Heimerbruehl nach Gries, wo gleich zwei Einkehrmöglichkeiten inklusive des ersten Gewässers, dem Ohmbachsee, warten. Dieser wird von den Erstellern der Tour sogar als einer der Höhepunkte angepriesen. Anschließend führt die Strecke vorbei an Schönenberg-Kübelberg zum Mohrmühlenweiher. Dort lädt die Fischerhütte am Weiher zu einer kurzen Rast ein.

Nach einem kurzen Stopp geht es direkt weiter zum nächsten Gewässer, dem Angelweiher bei Bruchmühlbach-Miesau, wo ebenfalls eine Fischerhütte wartet. Danach führt der Weg vorbei an Hauptstuhl, über den Kranichwoog nach Landstuhl und dann Richtung Silbersee und Kindsbach. Auch am Silbersee kann nach ordentlich Wegstrecke im Restaurant zum Silbersee eingekehrt werden. Wer an einem heißen Tag eine Abkühlung sucht, kann über einen kurzen Abstecher von Kindsbach zum Bärenlochweiher radeln, dem einzigen Badesee auf dieser Tour.

Von dort aus geht es vorbei an Ramstein zum Seewoog und von dort nach Miesenbach. Dann ist man schon so gut wie auf der Zielgeraden. Fahrradfahrer passieren jetzt noch die Ortschaften Steinwenden, Obermohr und Schrollbach, bevor die Tour in Niedermohr endet. Wer sich direkt am Ziel mit einem kühlen Getränk oder einer Stärkung für die 62 Kilometer belohnen will, kann das entweder in Stefans Radler-Biergarten, im Endlich-Restaurant oder in der Pizzeria „Il Pirata“.