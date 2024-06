Ob Ludwigshafen, Pirmasens oder Kaiserslautern: Die AfD feiert bei den Kommunalwahlen in der Pfalz erhebliche Erfolge. Dass sie in bestimmten Orten besonders erfolgreich ist, hat Gründe. Das Problem liegt bei der Politik.

Was ist an diesem Wahlsonntag passiert? Wer sich die aktuellen Auszählungen der Kommunalwahlen in der Pfalz betrachtet, reibt sich womöglich die Augen: Ob bei den Stadtratswahlen in Ludwigshafen, Pirmasens oder Kaiserslautern – die AfD erobert die Parlamente, könnte sogar die stärkste Kraft werden in manchen Kommunalparlamenten. Die Auszählung der Briefwahl könnte zwar noch einiges ändern, doch schon jetzt lässt sich sagen: Die Pfalz rückt nach rechts.

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Auch wenn sich in manchen Milieus hartnäckig das Bild vom plumpen AfD-Wähler hält, auf dessen Grundstück hinterm Jägerzaun die Deutschlandflagge weht und der glaubt, dass jeder Flüchtling ein Messer bei sich trägt: Der Alternative für Deutschland ist es gelungen, viele Pfälzer auch aus der Mitte auf ihre Seite zu ziehen. Wer nun in Wählerbeschimpfung übergeht und darüber klagt, dass dumpfe Bürger ihr Kreuz bei den Rechtspopulisten machen und damit unsere Demokratie gefährden, macht es sich zu einfach.

Die AfD beherrscht das Spiel mit der Angst. Doch die kann sich nur dort ausbreiten, wo Unsicherheit herrscht. Es braucht kein Diplom in Politikwissenschaft, um zu erkennen, warum die Rechten ausgerechnet in Städten wie Pirmasens, Ludwigshafen oder Kaiserslautern immense Erfolge feiern. Gerade diese Kommunen stehen wirtschaftlich schlecht da, viele Menschen dort fühlen sich abgehängt, alleingelassen, vergessen.

Sie können nicht verstehen, wenn im Berliner Regierungsviertel bei Latte Macchiato mehr über den Ausbau von Radwegen und ökologische Landwirtschaft gesprochen wird als über Probleme mit Migration oder die Preisschocks an den Supermarktkassen.

Menschen sind empfänglich für Populisten, wenn sie das Gefühl haben, nicht mehr gehört zu werden. Das zeigen auch die Kommunalwahlen in der Pfalz. Was hilft also gegen die Attacke der Rechten? Gute Politik. Und das heißt konkret: zuhören, Problem ansprechen, Lösungen bringen. Dann rückt die Pfalz beim nächsten Mal wieder mehr in die Mitte.