Wie lebt es sich als Kind von Prominenten? ProSieben begleitet vier erwachsene Prominenten-Sprösslinge für eine Dokumentation - «mit allen Höhen und allen Tiefen», wie der Sender verspricht.

Unterföhring (dpa) - Ihre Eltern sind bekannte Gesichter in Deutschland, aber sie selbst? Vier erwachsene Prominenten-Sprösslinge liefern bei ProSieben Einblicke in ihre Welt. Im Rahmen der neuen Reality-Doku «Born Famous» begleitet der Sender Gloria-Sophie Burkandt (27), Summer Terenzi (19), Josefine Scholl (18) und Diego Pooth (22) monatelang in ihrem beruflichen wie privaten und familiären Umfeld. «Mit allen Höhen und allen Tiefen», wie ProSieben verspricht.

«Aus Kindern prominenter Eltern werden Erwachsene mit prominenten Eltern, die auf eigenen Beinen stehen wollen und genauso ihren Platz im Leben suchen wie jede und jeder andere», erklärte Senderchef Hannes Hiller. Der Ausgang sei dabei völlig offen.

Nachwuchs von Söder, Scholl, Connor und Pooth

Die Protagonisten der Langzeit-Doku sind Kinder von vier deutschen Prominenten, die auf ganz unterschiedliche Weise Bekanntheit erlangt haben: Gloria-Sophie Burkandt ist eines der Kinder des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (59), Josefine Scholl Tochter des Ex-Fußballers Mehmet Scholl (55). Summer Terenzis Mutter ist die Popsängerin Sarah Connor (45), Diego Pooth ist der älteste Sohn von Moderatorin und Werbe-Ikone Verona Pooth (58).

Auch Verona Pooths Sohn Diego ist in der Doku zu sehen. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

«Born Famous - Fluch oder Segen?» wird von Constantin Entertainment produziert. Die Doku läuft ab dem 16. Juli auf ProSieben und zum Streamen auf der Plattform Joyn.