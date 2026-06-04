Die Schauspielerin erinnert sich an ihre Pubertät, die körperlichen Veränderungen - und die Blicke der Leute. Man sei in dem Alter psychisch noch gar nicht so weit, sagt sie heute.

Berlin (dpa) - Palina Rojinski ist als Jugendliche von Reaktionen auf ihren Körper überfordert gewesen. Die Folge schilderte die 41-Jährige in einem Interview mit RTL aus: «Ja, ich habe mich schon für meinen Körper geschämt». Alle Mädchen, «die dann irgendwie in der Pubertät auf einmal Formen kriegen», würden das kennen, sagte die Schauspielerin («Nightlife», «Traumfrauen»). «Dann ist man psychisch noch gar nicht so weit.» Überfordernd war, wie andere sie aufgrund der körperlichen Veränderungen plötzlich wahrnahmen: Sie sei nicht vorbereitet gewesen «auf diese Wirkung, die man dann bei manchen Leuten erzielt».

Schon früher sprach Rojinski über dieses gesellschaftliche Problem. «Meine Brüste sind ja natürlich so groß, und als sie im Teenageralter anfingen zu wachsen, waren meine Außen- und Innenwelt zwei ganz unterschiedliche Pole», sagte sie etwa dem Modemagazin «Glamour». Innerlich sei sie noch kindlich gewesen, «aber immer, wenn ich mal ein enges Tanktop getragen habe, wurde ich von meiner Umwelt ungefragt sexualisiert. Auch von den Frauen.»

Rollenangebote in «Playboy»-Richtung

Zu Beginn ihrer Karriere habe sich das fortgesetzt, berichtete sie dem Magazin: «Die Rollen und Shootings, die mir anfangs angeboten wurden, gingen alle in so eine "Playboy"-Richtung.» Alles mit diesem «Flavour» (Geschmack) habe sie konsequent abgelehnt.

Mit der Zeit kam bei Rojinski, die gerade in der ZDF-Serie «My Ex» zu sehen ist, der selbstbewusste Umgang mit ihrem Körper. Ihre Einstellung heute führte sie bei RTL aus: «Das ist mein Körper. Ich fühle mich wohl damit. Ich kann mich auch nicht verstecken. Ich will mich auch nicht verstecken.»